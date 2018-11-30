特朗普：中美接近達成貿易協議 美股三大指數齊升

美國總統特朗普啟程前往阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，出席20國集團峰會，周末與國家主席習近平舉行雙邊會談。特朗普會前展現兩面手法，他在白宮對記者說，在貿易問題，接近與中方取得協議，他目前仍未清楚是否會接受，但中方與他都期望可以達成協議。
特朗普早前在社交網誌帖文，擺出極限施壓的姿態，揚言會長期向中國加徵入口關稅；特朗普指，向中國徵稅令數以10億美元流入美國，這個做法會長期持續，企業如果不想付稅，就要轉移到美國生產。
《華爾街日報》報道，據美國和中國官員向該報透露，兩國正探討能否達致一項貿易協議，讓華盛頓政府先暫停對中國再進一步加徵關稅最少至明年春季結束，以換取與中國政府舉行新談判，爭取北京在經濟政策方面作出重大調整。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25468點，升101點；納斯達克指數收報7318點，升26點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見67.14港元，較香港收市價升0.49港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見312.64港元，較香港收市價升0.64港元。
騰訊先升後跌報312元
港股方面，「習特會」臨近，市場觀望中美談判結果，恒指逼近二萬七後遇阻力，加上A股先升後跌，港股轉升為跌，恒指收市挫231點，報26451點。昨日是期指結算日，恒指走勢如「過山車」，高開低走。恒指隨外圍造好，高開221點，報26904點，隨即升至26923點，見全日高位。其後投資者於高位沽貨獲利，沽盤急增，拖累恒指掉頭下跌，最多挫282點，見26399點，收市跌231點，報26451點；國指則回吐49點，收報10584點。大市成交金額增至901.95億元。
藍籌股個別發展，其中金融股普遍向下。騰訊（700）市值曾返三萬億元關，股價一度升至320.8元，但收市跌0.89%，報312元，中止三連升；滙控（005）下滑1.48%，收報66.65元；銀娛（027）跌3.96%，報48.5元；中移動（941）收跌1.54%，報76.5元。