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港元三個月拆息扯緊見2厘

2018-11-30 列印
　　美聯儲局主席言論「放鴿」，令美元受壓，加上月結效應浮現，港元拆息明顯扯緊，三個月港元拆息昨日升上2厘，為兩星期高位，港匯亦維持偏強，繼續在7.82水平徘徊。銀行界相信，月結效應，加上下月已年結，相信港元拆息於未來一個月維持上升，短期拆息將進一步扯緊。

　　華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，在月結效應下，三個月港元拆息如預期升上2厘，而下個月已是年結，依過往的經驗看港元拆息在未來一個月將維持上升，預期短期拆息將進一步上升。至於港匯受拆息扯緊帶動亦維持強勢。

　　據財資市場公會數據顯示，港元拆息昨日普遍上升，其中三個月拆息重返2厘以上，報2.01018厘，是兩星期高位；其餘一個月拆息亦微升至1.12357厘，然而與同期美元的息差仍有逾1.22厘。
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