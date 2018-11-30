入場費4040元今招股 復星旅文最多籌43億

由復星國際（656）分拆的復星旅遊文化（1992）今天起開始招股，共發售2.14億股股份，招股價介乎每股15.6元至20元，最多集資42.84億元。每手200股，入場費4040.31元。



該公司董事長、執董及首席執行官錢建農表示，中國休閒度假市場發展潛力非常巨大，但符合國際水準及消費升級需求的產品非常缺乏，相信公司未來幾年按照既定戰略發展，業務會取得更好成績。他並指出，截至今年9月底止，公司已經扭虧為盈，錄得了經調整利潤。



此外，市場消息透露，創夢天地（1119）公開發售獲得超額認購約12倍，至於匯量科技（1860）國際配售已足額。



年內扭虧為盈



復星旅遊文化的三大業務分別為度假村、旅遊目的地和基於度假場景的服務及解決方案。該公司副董事長、執行董事及副首席執行官Henri Giscard d'Estaing表示，至2020年計劃新增12家度假村，包括4家在中國、2家在北美、6家在歐洲和非洲，未來則期望每年新增一家。



復星旅文現有一個經營中的旅遊目的地位於三亞，未來計劃在麗江及太倉設計相關項目，此次集資約52%將用於開發該兩個項目及發掘新旅遊目的地。錢建農表示，有關投資不僅是支持開發新旅遊目的地，也會帶動公司其他核心業務的快速增長，例如地中海俱樂部、發展及推廣文化和娛樂活動的品牌泛秀等均會進駐。



此外，此次集資所得約26%將用於償還部份銀行貸款。該公司執行董事、副總裁及首席財務官王文平表示，截至今年6月底止，公司銀行貸款約55億元人民幣，槓桿比率為16.4%，處於相對健康的水平。他續稱，過去公司的融資成本高企，與收購Club Med及重組有關，未來將不會有這方面的利息支出，總融資成本將不斷下降，再加上上市所得款，料未來雖然短期內仍有貸款，但財務槓桿有望保持在健康水平。



