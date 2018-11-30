  • 2018年11月30日 星期五
  • 22º
  • 81%
熱門： 青衣車禍旅遊巴的士李兆基張柏芝

日報新聞 > 財經

恒生夥騰訊攻金融科技市場

2018-11-30 列印
　　恒生銀行（011）與騰訊（700）昨宣佈成為金融科技戰略合作夥伴，於科技應用、開戶流程及零售支付的領域上進行合作或研究，共同為客戶提供數碼服務方案，深化金融科技發展，其中包括共同研究遙距開戶方案，透過微信小程序開立恒生銀行個人戶口。

　　恒生銀行發言人表示，仍有待方案細節落實，再公佈服務詳情。恒生投資於數碼平台，推出多項創新的服務方案，配合其內地及香港客戶不斷轉變的需求。

　　雙方合作的範疇，包括研究遙距開戶方案，透過恒生開發的微信小程序，開立恒生銀行的個人戶口等。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd