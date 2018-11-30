  • 2018年11月30日 星期五
  • 22º
  • 81%
熱門： 青衣車禍旅遊巴的士李兆基張柏芝

日報新聞 > 財經

必瘦站中期純利大升95%

2018-11-30 列印
　　必瘦站（1830）中期純利大升95%至1.6億元，收入增長43.2%至5.9億元。主席歐陽江表示，主要因無創醫學美容業務的貢獻增加，期望下個財年收益持續增長。期內租金開支下跌，他解釋因部份店舖租約到期後沒有續租，未來會繼續整頓重疊的分店網絡，亦會物色合適位置開新店，但未有具體目標。他提到，中美貿易戰影響消費意欲，料對香港業務的影響有機會於明年反映。

　　集團派中期息14.5仙，派息比率達100%，歐陽江稱會繼續維持此派息政策。集團期內新開設2間醫療美容概念店，分別位於太古城及元朗。該公司首席財務總監蘇顯龍表示，兩分店開業首3個月的顧客平均消費約2.9萬元，銷售合約金額逾2000萬元，分店的現金回本期約為6個月。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd