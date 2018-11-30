周大福半年多賺9% 港澳同店銷售增24%

周大福（1929）公布截至9月底止中期業績，純利19.4億元，按年增長8.8%，每股盈利19.4仙，中期息派15仙。該公司董事總經理黃紹基表示，香港為開放市場易受外圍因素影響，留意到10月及11月本港零售市道有放緩迹象，對零售業前景審慎樂觀；在去年下半年的高基數影響下，維持今年初定下全年同店銷售高單位數至低雙位數的增長預測。



期內營業額297億元，按年上升20%；港澳市場同店銷售增24.4%，內地市場同店銷售升4.9%。截至9月底，集團零售網絡增至2822個零售點，期內淨增設237個零售點。該公司財務及營運董事鄭炳熙表示，11月整體同店銷售增幅放緩，主要由於去年度下半年基數高，情況符合預期。



擬未來三年內地新城鎮增千店



集團毛利率微跌0.2個百分點至28.7%，黃紹基解釋，毛利率下跌主要因銷售組合中黃金產品比例增多，但對集團業務亦有穩定作用。執行董事鄭志剛期望未來兩至三年提升寶石產品的銷售佔比，因其毛利率較高及穩定，可避免業務受金價上落影響，減低整體毛利率波幅。



未來開店計畫方面，鄭志剛表示，下半財年香港將增加1間分店，亦不會因中國經濟增長放緩而減慢在內地的開店步伐，維持今個財年在中國新增400間店鋪的計畫，上半年已淨增加233間，主要集中在購物中心，也認為三四線城市及新城鎮有很大發展潛力，計畫未來3年在新城鎮增加1000間店。



全年租金高單位數跌幅



至於香港店鋪續租情況，鄭炳熙透露上半年整體商鋪續租租金下跌3%，當中街鋪租金跌11%、商場鋪位則升8%。他續指，經過4年的租金調整後，預計下半財年租金不會有大幅度的回調，料全年租金有高單位數跌幅。



