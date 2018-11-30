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華南城主力減債控成本

2018-11-30 列印
　　華南城（1668）日前派發中期業績，該公司首席財務總監許進業於業績會上表示，減負債、控成本是公司未來一段時間的主要目標，將透過銷售回款等經營性現金流減輕債務。

　　截至9月底止，華南城合共有債務338億元（人民幣、下同），負債率76.3%，較去年同期輕微下降1.1個百分點。許進業透露，降幅較低是因人民幣貶值，導致公司以港元呈報的資產淨值下降所致，若撇除人民幣匯率變動影響，債務實際水平已降至67.8%。

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