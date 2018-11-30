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信都上創板僅籌一億

2018-11-30 列印
　　內地汽車租賃融資公司Metropolis Capital（信都國際）（8621）今天起招股，共發售2億股股份，招股價介乎每股0.39元至0.5元，最多集資1億元。每手8000股，入場費4040.31元。股份預計將於12月12日掛牌。八方金融為獨家保薦人。該公司主席及行政總裁周大為表示，汽車行業未來在中國具發展潛力，而汽車融資租賃的滲透率不足1%，遠低於歐美國家，因此公司專注於此，是次集資所得95%用於擴大融資租賃業務的資本基礎，相信有助提升合作金融機構對公司的支持，未來利潤將會有可觀的增長。

　　該公司首席財務官李順強調，公司經營注重謹慎，將會把槓桿比率控制在合理水平，即股本金額的一倍以內。根據招股書，截至今年6月底止，該公司的資產負債率為54%。

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