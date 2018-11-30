中環IFC外望——女股神再「發功」 準備入市撈騰訊

今年4月騰訊（700）開始由高位回落，股價逼近400蚊嗰陣，有「女股神」之稱嘅西京投資主席劉央曾經高調唱好，並用六億元大手掃貨，仲話兩年內股價可以升到1000蚊！



事隔半年，騰訊股價唔多對路，低見251.4元，近排雖然反彈番300蚊樓上，但同1000蚊嘅四位數字目標價仍十分遙遠。不過，劉央喺接受外電訪問時，仲十分睇好騰訊，話隨時入市撈貨，果然有「女股神」霸氣。



劉央承認，騰訊早排跌到200幾蚊，令佢心都碎埋，但佢相信股價已經見底。佢又話，仍然相信騰訊係一間優良企業，短期股價走勢雖然受外圍氣氛同市場情緒影響，但業績仲有理想增長。劉央又話，騰訊O依家只靠遊戲收入，而且做埋消費同數據業務，騰訊唔單止係社交平台巨人，仲會喺數碼市場大展拳腳。



騰訊噚日收市報312元，跌唔夠1%，究竟騰訊可唔可以再次起飛呢？相信好多騰訊小股東，都希望劉央今次講得中啦。



中銀夥港航合推VISA卡



中銀香港（2388）宣佈與香港航空合推中銀香港航空Visa卡，客戶憑卡於海外或網上簽帳，可享低至每3元兌換1金鵬俱樂部積分（FWC）積分，以換取機票。中銀信用卡（國際）業務策劃及推廣助理總經理羅芝英預期，該聯營卡的一年發卡量將達數萬張。她又指，雖然近期股樓皆跌影響消費意欲，但料中銀信用卡全年的簽帳額可保持雙位數增長。



羅芝英表示，今年首10個月中銀信用卡的簽帳額按年錄得雙位數增長，料全年簽帳額將保持雙位數升幅。明年中銀將推出更多民生及旅遊相關優惠，預計明年中銀信用卡的簽帳額將穩定有雙位數增長。



中銀及香港航空新推中銀香港航空Visa卡，除低至3元換取1FWC積分外，亦有連串優惠，包括中銀綜合理財客戶凡申請該聯營卡，並以新資金開立港幣或美元定期存款，可獲贈高達34.5萬FWC積分；凡經電子平台申請該卡並於發卡後兩個月內簽帳指定金額，則可額外獲贈最高1.5萬FWC積分，合計高達36萬FWC積分，可換取8張來回日本的香港航空商務艙獎勵機票。中銀香港副總裁龔楊恩慈說，香港人熱愛旅遊，中銀信用卡海外簽帳額持續錄得雙位數的增長，其中年輕客戶的海外簽帳額今年以來更增加超過23%。



高瞻