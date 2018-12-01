市場料特習會有好消息 港股終止連跌六月頹勢

中美兩國領導人周六在阿根廷會面前夕，恒指高開55點，跟着走勢反覆，曾跌54點，見26396，是全日最低點；之後一度抽上232點，升至26683，為全日高位。
不過，市場觀望本周末「習特會」談判結果，尾市有回吐，恒指升幅收窄，收報26506，升55點或0.21%；國指升36點或0.35%，造10621。大市全日成交增至1040.85億元。
時富證券聯席董事鄧建初預料，「習特會」或先行達成初步貿易協議和共識，以爭取更多時間，換取下一輪磋商，稍為緩和雙方緊張氣氛。他認為，現階段的股市已反映經濟增長放緩問題，只要特朗普不再向華執行下一輪關稅措施，恒指則可延續上行趨勢，恒指短期內先要突破11月29日的關鍵高位（26923），才可進一步上望二萬八關，否則會掉頭回落至二萬六水平。
大藍籌昨日靠穩，騰訊（700）收市持平，報312元，全月升45元或16.85%，跑贏大市；滙控（005）升0.38%，報66.9元。
「三桶油」有支持
隔晚油價先跌後反彈，路透引述消息人士指，俄羅斯同意有需要與石油輸出國組織（OPEC）一同減產，石油股向上。
中海油（883）升3.74%，報13.3元，「三桶油」中表現最佳，亦為最大升幅藍籌。中石油（857）升1.1%，報5.49元；中石化（386）升0.91%，報6.65元。