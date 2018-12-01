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華僑永亨料明年港銀加息兩三次

2018-12-01 列印
　　華僑永亨銀行在今年9月率先上調活期存息至0.25厘，加幅高於其他大型銀行。華僑永亨個人銀行業務主管黃妮紐表示，上調活期存息後，看到該行的存款增長情況理想，不少客戶期望保持資金流動性，而選擇活期存息較高的銀行「泊住先」。

　　黃妮紐預期，本港由目前到2019年，仍有2至3次加息機會，但每次加息幅度則視乎每家銀行的資金成本與策略。至於華僑永亨銀行日後會否維持高存息策略，她指需視乎當時情況而定，但加強存款基礎一直是該行的目標。

　　另外，華僑永亨銀行將個人財富管理業務品牌，重新名為「華僑永亨宏富理財」。宏富理財客戶可以跨境於華僑銀行集團在亞洲逾60個宏富理財中心，得到理財服務，客戶資產的入場門檻為100萬元。
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