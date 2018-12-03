「習特會」敲定貿戰暫停火 港股今料高開叩兩萬七

全球矚目的「習特會」在阿根廷舉行，雙方同意明年起暫不會額外加徵關稅，兩國將進行90日談判。市場普遍認為「習特會」結果好過預期，料在今天十二月的第一個交易日，港股將高開突破26700點，至於後續走勢如何將至關重要。另外，中美利好消息有助提振股市氣氛，分析人士預期，港股氣氛好轉，有望持續至明年年初。



宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒對「習特會」的結果感到樂觀，雖然雙方未有簽署任何協議，但他指，從兩方的官方聲明可見，談判過程順利，也取得很大進展。林嘉麒相信，在消息帶動下，今天港股將會明顯高開，短時間內有望突破100天線及50天線，升至27000點以上。另外，他亦提到，市場憧憬加息周期在本月將接近完結，明年亦可能只會加息一次，資金有機會從低風險資產流入股票市場，本周的日成交量也有望升至1000億元或以上。港股上周五收報26506點，升55點。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑也表示，港股今天開市料可突破26700點，而後市走勢則是端視投資者對「習特會」反應，「如果尾市進一步上升，那麼港股全周上升的機會就很大；但是如果尾市升幅收窄，虎頭蛇尾，那接下來一周，港股都將以波動為主，投資者就不應有太大期望了。」



27200點成較大阻力位



雖然市場普遍看好「習特會」後的股市走勢，不過林嘉麒也提醒，G20峰會後並非雨過天青，「玩多這一兩個月，十二月至明年年初的投資氣氛會好轉」，但中美後續的談判不會太順利，再加上不少數據顯示，明年中美經濟有機會轉差，因此中長線而言並不樂觀。



溫傑則表示，港股較大的阻力位在27200點，料在「習特會」的帶動下也難以突破。對於市場不少看法認為港股在今年年底可突破28000點，他指需要過三關：一是「習特會」結果，可認為已成功闖關；二是本周四將舉行的石油輸出國組織（OPEC）會議，冀可提振能源板塊的股價，從而帶動大市氣氛向好；三是本月十九日將舉行的美聯儲議息，若美聯儲預計未來經濟向好，且可放緩加息步伐，將有助投資者信心提升。