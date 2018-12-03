證券無紙化明年諮詢 首階段僅納一成企業

籌備超過16年的證券無紙化計劃，監管機構及業界將在明年1月發表聯合諮詢文件，預計在2至3年後正式實施。據了解，為了避開技術困難，首批實施無紙化的公司，只限新股以及在本港註冊的上市公司，換言之，大約只有一成多的上市公司納入首階段的無紙化程序。



證監會、港交所以及香港證券登記公司總會已成立研究無紙化的工作小組，稍後三方將會聯合推出諮詢文件，現時監管機構正和證券業界進行「摸底」的軟諮詢工作。不少散戶仍然持有實物股票，為了避免市場震盪，證券界普遍認為無紙化應該先由新股做起，據悉監管機構亦認同這種看法。



新股率先實行



至於已上市公司方面，從香港註冊公司開始改革，主要是考慮法律技術問題。在2015年立法會三讀通過《2014年證券及期貨及公司法例（無紙證券市場修訂）條例草案》，對《證券及期貨條例》、《公司條例》等多項法例作出修訂，確保實施證券無紙化之後， 不會和現有法例有衝突。因此，從香港註冊的上市公司實施無紙化，在技術上較容易推行。至於在開曼群島、百慕達等海外地區註冊的上市公司，則需要進一步研究。



按照港交所資料，截至去年底，在本港上市的1794間公司當中，僅207間在香港註冊，佔總數約11.5%；在開曼群島註冊的最多，有843間，其次為475間的百慕達以及228間的中國內地。不過，在香港註冊的很多是市值較大以及股份流通較活躍的公司，該等公司去年佔港股總市值的29%，以及佔市場總成交的19.4%。



香港的證券無紙化計劃，早於2002年已開始著手研究，當年證監會已就此發出首份諮詢文件。經過十多年醞釀之後，估計尚有2至3年，才可以正式進行。除了要預留時間正式諮詢各界意見之外，更關鍵的是如何更改現有的中央結算系統。在無紙化之下，中央結算系統的運作方式必須修改，相關的規則亦要重新撰寫，然後進行系統測試。此外，證券行等中介機構的電腦系統亦須修改以及進行測試。由於程序繁複，當局初步預計大約需時2至3年籌備。