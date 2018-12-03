分析人士表示，2015年及2016年融資環境寬鬆，彼時內房競相發債，這批債券多於今明後年將會到期。他稱，現時的融資環境對於房企業的資金鏈承受壓力是巨大考驗，在目前的條件下，開發商必須加快回款速度，保證現金流穩定，降低資金風險。
踏入11月，內房進入發債高潮期，四大龍頭企業紛紛宣告發債——於29日，融創（1918）公告，擬額外發行4億美元於2020年到期的優先票據，年利率8.625%；22日，碧桂園（2007）發行總值78.3億元可換股債券，票息率4.5%，該公司9月時還發行兩筆合計金額9.75億美元優先票據，息率分別為7.125%及8%；恒大（3333）本月內合共發行28億美元優先票據，票息率最高13.75%，為同級債券最高；萬科（2202）半年來亦是，共發行10筆共計205億元人民幣的超短期債券及中期票據。
融資成本達10%
同策諮詢研究院分析師張宏偉認為，房企不惜高利率發債，表明房企面臨資金缺口、短期償債壓力大，從企業項目淨利潤率角度看，房企正在為保住現金流而放棄利潤。
他並指出，房企11月的發債審批速度較前幾個月有所加快，但這並不意味房企融資環境放鬆。10月份房企融資金額按年下跌五成，或是導致11月融資猛增的原因，但實質上資本市場並未改變，行業資金鏈仍然緊張。另外，房企發債數量大增，並不能從根本解決企業內的資金問題。