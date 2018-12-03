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遠展拓海外 謂港外政策大不同

2018-12-03 列印
　　本港老牌地產商遠東發展 （035）近幾年積極進軍海外市場，在澳洲、馬來西亞、英國及新加坡等地拿下數個項目，而於本港的開發步伐卻稍有放慢。該公司董事總經理孔祥達上周見傳媒時表示，在物業開發方面，公司同本港政府的合作模式與國外地方政府有很大不同，他直言，「就拿地而言，在香港，誰出得錢多誰就可以拿到地，對方不在意開發商能否為當地帶來附加價值」，反而歐洲則更加開放。

　　孔祥達透露，公司多個項目都與歐洲當地政府有過合作，政府希望開發商能為其帶來新元素，例如帶動就業及旅遊業等，如此一來，拿到融資或補貼的機會就更大。
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