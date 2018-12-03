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「積金易」平台助轉移投資計畫

2018-12-03 列印
　　積金局主席黃友嘉昨日發表網誌，指積金局正積極籌備智能數碼平台「積金易」（eMPF），即把所有強積金計劃系統互連互通，方便計劃成員轉移強積金至不同計劃，令其運作更具效率。他期望最快於2022年開始分階段啟動「積金易」。

　　黃友嘉介紹，「積金易」可為成員提供一站式處理強積金的電子平台，無論成員中途轉換過多少份工作，都可憑其獨有的編號登入，以管理不同強積金計劃的帳戶，未來更可將強積金轉移到另一個計劃和基金，實現以「無紙化」的形式處理行政工作，這有助於市場競爭，為「全自由行」鋪路。他並指出，現時強積金受託人每年處理最少3000萬項交易程序，當中六成仍採用紙張或支票處理，可見強基金數碼化仍有很大進步空間。
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