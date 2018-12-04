中美達共識 貿戰暫休兵90日 美股末段升239點

「習特會」後中美雙方達成共識暫時休兵90日，美國暫緩向華加徵新關稅，中美貿易爭端暫時「煞車」，協議提振中港股市急飆逾2%，連同帶挈在岸及離岸人民幣匯價大漲，為恒指於12月開局造好，最高見27259點，刷新兩個月高位，收市報27182點，飆675點，重越27000點關口，成交增至1296億元。至於外圍股市，亦受到中美「停火」刺激顯著上揚，美股杜指早段大升逾416點報2595點，升幅1.6%，納指亦升1.6%。



中美貿易談判取得階段性進展，市場投資氣氛好轉，恒指大幅高開678點，一舉突破27000點大關，隨後一度收窄升幅至500點，午後恒指企穩27000點關口再發力飆752點，收市仍漲675點；國指同樣飆高，收造10882點，揚260點，而A股也急升2%至3%收市。至於歐美股市亦向好，除美股杜指及納指在早段均大升1.6%之外，英法德股市亦上揚，德國DAX指數尾段升幅擴大至2.2%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報25777點，升239點；納斯達克指數收報2783點，升23點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見68.02港元，較香港收市價跌0.18港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見326.82港元，較香港收市價升2.02港元。



昨日港股大市中，藍籌股幾乎全線上升，僅四隻成份股下滑。騰訊(700)曾升逾5%，高見328元，創逾兩個月新高，收升4.1%報324.8元，成交額114億元。加拿大計劃明年一月起減產石油，帶動油價上升，中石油(857)收升3.8%報5.7元；中海油(883)收漲3%報13.7元；中石化(386)升近4%收造6.91元。相反，中移動(941)逆市收挫近3%報75.35元，為表現最差藍籌。



大行看好後市



中美談判成果亦為大行看好，摩根士丹利發表報告表示，中美同意暫停徵新關稅九十天，期內將進行談判協商，為市場帶來驚喜，對亞太區前景具建設性作用，該行對亞太區預測會有所提升，決定上調中國股市評級至「增持」，至於港股在基本情境下，預計至明年年底目標會由原定的28600點升至29850點，國指目標亦由11360點升至12100點。



金利豐證券部董事黃德几稱，經過10月出現的小股災及11月的反彈後，對於12月港股走勢仍然感到樂觀，但預計其上升空間未必不大，而恒指表現會較反覆，年底目標上望為二萬八關口。



黃德几續表示，「習特會」的休戰協議已於市場上反映，惟其後90日磋商期間，市場情緒氣氛變化難測，加上美國總統特朗普性格詭譎多變，行為捉摸不定，為後市走向帶來多一點變數，不過，黃德几仍看好後市及明年年初市場表現。