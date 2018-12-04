  • 2018年12月4日 星期二
  • 25º
  • 76%
熱門： 許曉暉翠華大廈朱凱迪張栢芝中美貿易戰

日報新聞 > 財經

中國同意降美進口車關稅

2018-12-04 列印
　　中美兩國元首會面後，貿易緊張關係緩和，特朗普在當地時間周日(二日)晚上在Twitter發文，稱中國同意降低及撤銷美國進口汽車關稅，目前關稅為40%，消息令汽車股盤中升幅收窄，亦有股份由升轉跌，但同時刺激汽車經銷商股向上。

　　今年7月，由於中美貿易摩擦升溫，中國對美國進口汽車加徵額外25%的關稅，連同本來對進口車15%的關稅，稅率合共為40%。於中美元首會面前，美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)曾表示，或將中國進口汽車關稅由27.5%上調至40%，令雙方徵稅看齊。

  特朗普昨日發文表示中國同意降低美國進口車關稅。

　　消息利好部份汽車經銷商，永達汽車（3669）曾抽升一成至5.51元，收市升5.2%，報5.26元；中升控股（881）收市升逾4%。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd