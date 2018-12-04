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麥格理擬於滬組合資證券商

2018-12-04 列印
　　外電引述消息指出，總部設在澳洲雪梨的麥格理，正尋求於中國成立持有控股股權的合資證券公司。麥格理擬在上海成立一間三方合資證券公司，其中，麥格理控股51%股權，預計將於未來數月提交申請。

　　目前，野村及摩根大通已向中證監辦理相關申請，更改合資證券公司持股比例，改由外資控股。而瑞銀則已於上周五成立控股證券公司，成為於內地持有多數股權證券公司的國際投行。麥格理發言人對有關消息不予評論。

　　若麥格理最終落實計劃，這將是它第二次嘗試進入內地證券市場。知情消息指出，2008年麥格理曾與恒泰證券簽署協議，後來因擔心管理控制權及入股價格等分歧而取消。

　　外資進入內地證券市場，走過一條分分合合的曲折之路，外資持股比例也由最初允許的33%，擴大至49%。

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