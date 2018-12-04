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騰訊音樂擬12月12日赴美掛牌

2018-12-04 列印
　　路透旗下《IFR》引述知情人士表示，騰訊（700）旗下騰訊音樂將提交美國IPO申請，招股價介乎每股13至15美元，估值介乎220至250億美元，預計集資額約10億至12億美元（折合約78億至93.6億港元）。知情人士稱，股份將於今天起接受認購，擬定於12月12日掛牌。

　　騰訊音樂的集資額不斷削減，較早前曾有傳聞指其集資額高達40億美元，惟9月時市傳數額將「劈半」至20億美元，現時更低至10億至12億美元。騰訊音樂的招股書顯示，騰訊為最大股東，持股58.1%，其次是擁有9.1%股權的Spotify。

　　另外，《IFR》引述消息人士透露，內地鋼鐵電商平台找鋼網尋求本周進行港交所（388）上市聆訊，若獲批准，會於下周進行預路演。

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