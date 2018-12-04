賭收增8.5%勝預期 濠賭股爆升逾一成

澳門11月賭收勝預期，按年增長8.5%，雖然增幅仍未達雙位數字，但已高於9月及10月分別約2.7%的增幅，普遍分析認為是與貴賓廳表現轉強有關。多家大行發表報告，表示對行業看法正面，刺激濠賭股造好。多隻股份昨日爆升逾一成，其中美高梅（2282）升13.17%，收報15.12元，金沙中國（1928）及永利澳門（1128）均升逾11%。



摩根士丹利發表報告，在賭收勝預期、中美在G20會面結果良好及港珠澳大橋通車下，料訪澳旅客增加及中場收入轉強；預計12月澳門賭收將按年升9.3%至248億澳門元。該行看好美高梅，給予「增持」評級，目標價16元。 瑞銀發表報告，預計12月賭收增9%至11%，主要由於去年基數較低，以第四季計，賭收將有6%至7%的升幅；行業首選為銀河娛樂（027）、美高梅及永利澳門。



美高梅升勢最凌厲



美銀美林報告則預期12月份賭收增長將放緩至5%，全年賭收增長約13%，較該行年初預期的15%低，但在中國宏觀經濟放緩下仍可觀。該行表示，目前行業估值約11.6倍，較歷史平均估值12.5倍低，仍是吸引，若下月賭收勝預期，料市場信心將加強，或有進一步重估。



另外，中金估計12月賭收增5%至10%，主要是聖誕節及新年期間港珠澳大橋可帶動人流；重申對金沙中國及永利澳門的「買入」評級，目標價分別為41元及21元。



多隻股份中，美高梅升勢最凌厲，升13.17%，其次是金沙中國升11.97%，收報37.9元，永利澳門則升11.14%，收報19.76元。銀河娛樂及澳博（880）分別升9.89%及8.79%，收報52.8元及7.67元，另新濠（200）升5.48%，收報16.56元。



