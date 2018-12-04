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匯能半年純利增七成六

2018-12-04 列印
　　節能及能源管理解決方案供應商匯能集團（1539）截至今年9月底止，上半年純利按年增75.8%，達7590萬元；收入1.71億元按年升26.6%。期內，該公司自新收購公司庫瓦引入的新業務「建築AI SaaS（軟件即服務）」貢獻收入約50萬元。此外，該公司於3月收購了Invinity約23.6%股權，將業務組合多元化至可再生能源及儲能界別。

　　該公司主席兼行政總裁黃文輝表示，未來將會加大力度發展這兩個新收購業務，不過就未有定下收入佔比的目標。

　　他指出，Invinity透過其持有70%權益的中國公司，在湖南省擁有面積約0.987平方公里的含釩礦場。黃文輝預計，礦場將於明年第一季投產，年產量約為3000至5000噸。

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