匯能半年純利增七成六

該公司主席兼行政總裁黃文輝表示，未來將會加大力度發展這兩個新收購業務，不過就未有定下收入佔比的目標。
他指出，Invinity透過其持有70%權益的中國公司，在湖南省擁有面積約0.987平方公里的含釩礦場。黃文輝預計，礦場將於明年第一季投產，年產量約為3000至5000噸。
以「電擊肌肉刺激法」作招徠的健身店BODY EXPRESS，昨日一度傳其公司三間分店全部停業，有已預繳逾萬元服務費的女顧客透露，近日收到該公司教練的WhatsApp通知，指職員一度無法聯絡老闆，令她擔...
2018-12-04
國家主席習近平在阿根廷出席完二十國集團峰會後，展開當地的訪問，並與阿根廷總統馬克里進行會談。兩國元首一致同意，以更加廣闊的視野謀劃兩國關係的發展藍圖，攜手開創中阿全面戰略夥伴關係新時代。其後，國家主席習近平抵達巴拿馬城，開始對巴拿馬共和國進行國事訪問。 國家主席習近平在阿根廷出席完二十國集團峰會後，與阿根廷總統馬克里會談。習近平指出，中阿合作的廣度和深度前所未有。面對新形勢、新挑戰，雙方要以更寬廣的視野來規劃雙邊關係。 馬克里則指，中國的發展惠及阿根廷、拉丁美洲地區及全球。兩國宣佈達成超過三十項協議，包括貨幣互換。雙方代表簽署包括政治、經貿、農業等多項雙邊合作文件。習近平又...
2018-12-04
事發於上周五晚，三十六歲的德雷南（John Drennan）在紐約中央公園成功向女友安東尼（Daniella Anthony）求婚。但當兩人其後路經時代廣場，準備返回酒店時，安東尼手上的戒指鬆脫，丟進了排水溝孔蓋。 兩人急著想找回戒指，其間安東尼更焦急得哭起來。路人紛紛伸出援手，警察也前來幫忙。約一小時後，兩人都未能尋回戒指，最終放棄，並於翌日返回英國。不過，紐約巿警局並沒有放棄，終於在周六早上於八呎下的地底成功找回戒指。但德雷南與安東尼並沒有留下姓名與聯絡方式，警方只好在Twitter上載兩人找戒指的片段尋人，其中顯示德雷南一度趴在地上尋找戒指。 兩人最後發現紐約巿警局的...
2018-12-04
淺水灣豪宅璧池，清一色提供洋房大宅，市場放盤稀少，以下帶大家參觀其中一個放盤，實用面積約2400方呎，3套房3廳，並外連逾1500方呎的私人花園，屋內不少位置備有特大窗戶，通透十足。 璧池於1...
2018-12-04
「習特會」後中美雙方達成共識暫時休兵90日，美國暫緩向華加徵新關稅，中美貿易爭端暫時「煞車」，協議提振中港股市急飆逾2%，連同帶挈在岸及離岸人民幣匯價大漲，為恒指於12月開局造好，最高見27259點，...
2018-12-04
曼城翼鋒史達寧近期頻有士哥和助攻，贏得領隊哥迪奧拿及隊友貝拿度施華讚賞。今晚英超快車作客屈福特，藍月雖有射手阿古路上陣成疑，但當旺的史達寧可望再次挺身而出，帶領聯賽六連捷的曼城作客大勝英超四戰不勝的屈福特，讓球主客和讓兩球照捧「客勝」。 （Now621台周三凌晨4:00直播） 踏入十二月英超賽程變得頻密，曼城遂在上輪主場3:1勝般尼茅夫時，作出七個正選變動，但史達寧的位置未受動搖。皆因這名廿三歲翼鋒狀態大勇，剛仗攻入個人今季第八個聯賽入球，各賽事近三戰收錄兩球、一助攻，獲領隊哥迪奧拿大讚：「史達寧在上仗改變了整場比賽形勢。」 阿古路續腿傷倦勤 有此子配合大衛施華和馬...
2018-12-04
墨爾本盃嘉年華（Melbourne Cup Carnival）是澳洲年度盛事，型男索女奉旨裝身扮靚，男的西裝筆挺，女士更是出盡法寶，花枝招展，尤其帽子必要搶鏡，如此不但是尊重由英國貴族流傳下來的賽馬盛...
2018-12-04
38歲嘅樂壇天后容祖兒，下年是入行20周年，搏命工作嘅佢多年嚟靠母親理財買磚頭，密密置富，有指現有12個物業揸手，身家約5億元，成娛圈小富婆。孝順女祖兒早前一連兩日與媽咪連體出動，無論食飯定Shopp...
2018-12-04
又有收了顧客預繳服務費用的健身店全線停業，有女士擔心自己已交出的逾萬元費用付諸流水，當局須調查店方有沒有明知會結業仍收取顧客預繳費用，而消費者參加美容療程和健身課程，也要提高警惕，以免成為水魚。 今次停業的健身店Body Express，兩年前才剛成立，由高峰期的五間分店縮減至剩下三間，現在連這三間也停業，有預繳了費用的顧客向消費者委員會投訴，擔心付出的費用「渣都無」。 這類美容或健身中心停業，顧客預付了款項卻再無法享用到服務的事件，在本港再三發生，但是仍然有顧客為此「上當」，原因是店員對顧客落足嘴頭，有顧客經不起店員疲勞轟炸式游說，或者貪圖透過預繳款項享受折扣優惠，心軟或...
2018-12-04
昨日晨課後，沙田馬場舉行國際騎師錦標賽抽籤配馬儀式，馬會高層一如往年，抽籤後大談心水。馬會主席周永健表示，看初步形勢，卡素蘭奴、田泰安、蘇兆輝、武豐和布文都抽到實力座騎，再以各人的谷戰經驗分析，結論是以田泰安、蘇兆輝和布文的機會最好。行政總裁應家柏（圖）就認為今屆形勢平均，無一位騎師的座騎具壓倒性優勢，勝方可能只贏到一場頭馬加兩席位置。至於來自美國的賽馬業務和營運總監利達賢就支持同鄉，認為卡素蘭奴的機會最好。 馬場浮世繪
2018-12-04