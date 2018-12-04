中環IFC外望——陸金所再籌13億 估值仍遜目標

中國平安(2318)旗下金融科技公司─陸金所在新一輪融資中，籌得13.3億美元，令陸金所估值達380億美元，然而仍低於今年6月定下的400億美元目標。



消息稱，春華資本是此次融資的主要投資者，其他機構投資者包括卡塔爾投資局、香港全明星投資(All-Stars Investment)、日本金融公司SBI Holdings等。此外，摩根大通、麥格理集團、瑞銀、大華銀行及高盛等也參與投資。



今年初便傳陸金所擬於今年4月來港上市，估值600億美元。但之後平安集團3月的業績會上稱，陸金所還沒有明確的上市時間表。另外，今年9月亦傳出卡塔爾投資局可能收購陸金所少數股份，可能投資5億至10億美元。



有分析師指出，無論是400億還是600億美元，現在來看都是太高，尤其是在監管預期很不確定的情況下，資本市場還是有不少疑慮。



為支撐高估值，規避政策風險，陸金所於2016年完成重組，相繼併入重慶金融資交易所、前海金融資產交易所，以及平安普惠，業務分別覆蓋財富管理、機構間交易以及消費金融領域，P2P業務交易量縮減，佔比不到10%。



去年，陸金所在財富管理、消費金融及機構間交易等業務領域發展快速，並首次實現全年整體盈利。今年上半年，陸金所盈利高速增長，但資產管理規模為3137.47億元，較去年底減少32%。市場相信，內地整頓P2P行業，陸金所上市大計可能受影響而被逼延後進行。



滙豐擬斥164億元拓科技



滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝昨日表示，樂見愈來愈多金融科技產品在香港得到廣泛應用，例如快速支付系統及電子錢包等，滙控（005）計劃未來3至5年，在科技投資21億美元（約163.8億港元），當中2億美元將用作投資金融科技，並與不同金融科技企業合作，相信銀行與金融科技企業合作會成為趨勢，亦強調會繼續投入大量資源提升網絡安全。



王冬勝出席一個論壇時指出，近年本港科技發展迅速，政府即將推出虛擬銀行等舉措，銀行業有需要作出應對，例如在貿易融資、外滙和資金管理業務應用區塊鏈技術，銀行人手便可以更專注於客戶服務。他又稱，過往銀行多會進行產品交叉銷售，現時則要利用數據，針對顧客的需要進行銷售，銀行在應用數據亦面對監管挑戰，包括如何劃分公開及商業數據等。他強調，滙控會繼續投入大量資源提升網絡安全。



高瞻