﻿特朗普暗示中美貿談90日期限非死線 杜指一度急瀉800點

中美兩國就貿易戰同意「停火」90日的利好消息，市場經過前天亢奮後，昨日消息已逐步被消化，歐美股市大跌，美股杜指中段下跌逾800點報25010點；納指及標指亦下跌。至於歐洲股市亦普遍回落，英、法、德股尾段都下跌約0.4%。



市場經過一天亢奮後，開始懷疑中美是否能夠達成實質的貿易協議，令兩國互徵關稅長久「停火」，尤其是特朗普在twitter發文表示中方同意減免美國進口汽車關稅後，但白官沒有就此進一步提供資料，而中方至今亦未確認消息。據外電引述中方法息指，因為習近平仍在外訪，中方官員正在等待他回國後才就此事作出回應。



美國總統特朗普表示，與中國爭取化解貿易糾紛的談判已經開始，除非延長，否則談判將由本周一習特會當日起計90日後結束。特朗普這番話暗示談判有可能延長。



紐約期油價一度回升約3%報每桶54美元，但沙地能源部長表示是否減產仍言之尚早，令油價升幅收窄。此外，外電引述消息指戴姆勒有意增持與北京汽車組成的合資公司股權由49%增至65%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報25189點，跌636點；納斯達克指數收報7232點，跌208點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見66.45港元，較香港收市價跌1.65港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見315.49港元，較香港收市價跌12.91港元；港股ADR折合恒指報26680點，跌579點。



恒指ADR急回579點



受惠中美貿易戰暫時「停火」，港股周一急飆後升勢仍能持續，加上A股靠穩及人民幣上漲帶動下，恒指全日於100天線(26989)樓上反覆整固，最後以全日最高位收市，收報27260，升78點，但成交縮減至927億元。



國指收升25點，造10907。騰訊(700)將分拆騰訊音樂在美國上市，股價收漲1.11%，報328.4元；石藥(1093)收漲2.1%，報16.52元，為升幅最大藍籌股；舜宇(2382) 則逆市跌2.09%，造79.8元，是跌幅最大藍籌股。



特朗普周一於社交媒體稱，中國已同意降低和取消美國輸華汽車的關稅，汽車股表現兩極。吉利(175)收跌0.63%，報15.74元。相反，北汽(1958)收飆5.77%，報4.95元。「三桶油」個別走，中石油(857) 收跌0.53%，報5.67元，但中海油(883)收升1.02%，報13.84元。



民眾証券董事總經理郭思治表示，大市經過顯著急升後，周二港股表現反覆整固，乃屬正常現象及意料中事，而恒指已經差不多反彈年內跌幅8943點之三分之一(1月29日之高位33484及10月30日之低位24540)，所以之後首個上望目標為27521。



郭思治續指，恒指仍能反彈年內跌幅之一半，其後目標將上移至29012。