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﻿人民幣在岸價破6.84

2018-12-05 列印
　　美國稱中國承諾應對人民幣貶值，人民幣連續第二日大幅反彈，在岸價（CNY）兌美元昨日收市升至6.84水平，創兩個月新高；人民幣升勢凌厲帶挈新興市場貨幣受捧，加上港元拆息在年結前扯緊，港匯亦顯著走強，港元兌美元曾高見7.8018，逼近7.8強弱分界線，創今年以來新高。銀行界分析認為，年結前銀行傾向保留資金，港元拆息預期仍緊，令港匯維持在偏強水平，惟人民幣短期反彈力度可能已盡。

  官方中間價大幅上調492點子，報6.8939，為一年半來最大上調幅度。在中間價勁升引導下；加上美匯指數在傍晚回落至96.3水平。截至晚上約9時，離岸人民幣仍升471點子，報6.8293，每百港元兌87.49人民幣。至於在岸人民幣收市再升484點子，兌美元報6.8401。
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