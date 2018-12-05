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維信金科撮合貸款　上半年達90億

2018-12-05 列印
　　金融科技發展一日千里，亦帶動線上金融業務的商機。線上消費金融服務供應商維信金科（2003）首席執行官廖世宏昨日表示，今年上半年透過其平台，與合作金融機構撮合，落實的貸款額約90億元（人民幣，下同），所賺取相應的消費金融貸款服務費，成為該公司的主要收入來源，下半年有關業務仍會增長；同時，會透過交叉銷售，包括銷售保險產品等，以拓寬收入來源。

　　維信金科目前與20多家內地持牌金融機構（包括銀行、信託公司、消費公司）提供獲客、風控模型、貸款管理等技術支援，為金融機構篩選客戶，並賺取服務費。明年，他們仍會力爭增加合作機構，以增加資金來源，擴大客戶基礎。

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