  • 2018年12月5日 星期三
  • 24º
  • 83%
熱門： 退伍軍人病中美貿易戰乳腺癌許曉暉張栢芝

日報新聞 > 財經

美債息逾十年首現倒掛

2018-12-05 列印
　　美國長期與短期國債息率一直收窄，3年期債息昨日高於5年期息率，兩者的息差呈現負數，為逾10年以來首次出現倒掛現象。市場憂慮這個現象，或許預示美國經濟即將步入衰退。不過，招商永隆司庫蕭啟洪認為，目前不足以判斷美國經濟前景，但要留意若當2年期債息亦高過10年期息率，美國經濟衰退風險可能增加。

　　所謂的倒掛，是指短期債息高於長期債息。而美國3年期債息與5年期息率，昨日跌至負1.4點子；2年期債息與5年期息率也相當貼近，是逾10年以來首次出現倒掛。由於過往每當債息出現倒掛，美國經濟不久後將會陷入衰退，市場憂慮預示美國經濟風險增加。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd