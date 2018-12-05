美團89人員工遭查處 股價反覆向下曾見53元

美團點評（3690）表示，有89人受刑事查處。受到上述消息打擊，美團股價反覆向下，最低見過53元，挫4.5%，收市報53.85元，跌近3%，成交2.8億元。美團發佈生態反腐處罰公告，包括內部員工、生態合作夥伴及共犯社會人員等89人，受到刑事查處，其中美團外賣渠道高級總監同時涉案，目前已被解除勞動合同。



公告又指，自2018年2月份至今，美團點評的業務、人事管理、風控、技術、資訊科技、內控、內審多個團隊調查違紀類刑事案件29宗，移送公安機關89人，其中，內部員工貪腐以及其他違紀刑事案件11宗，涉案員工16人，社會人員14人。



美團點評在公告中亦提到，美團外賣渠道高級總監常某與代理商有不正當經濟往來，目前已經因觸及公司高壓線，被解除勞動合同。美團強調，對內部員工貪腐「零容忍」的同時，也對所有合作夥伴變相舞弊保持「零容忍」。



另一方面，百富環球（327）發盈喜，預料截至12月底止全年純利按年增長不少於50%。該公司2017年度同期全年盈利4.08億元，每股盈利36.7仙。該公司表示，預料純利增長主要由於期內並無去年同期所錄得的一次性資產減值，以及來自海外市場的營業額取得增長，該公司將於明年3月公佈全年業績。



美國大型網上證券交易商德美利證券（TD Ameritrade）宣佈，將與騰訊（700）旗下微信合作推出「小程式」，在美國透過微信讓零售投資者可查閱股巿資訊、最新金融市場數據及研究、帳戶紀錄及結餘等，市場分析認為德美利的舉動是為進軍中國市場鋪路，而德美利今年8月已在香港推出微信聊天機械人。



