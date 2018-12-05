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中銀5.6億人幣購中行老撾分行

2018-12-05 列印
　　中銀香港（2388）公佈，向母公司中國銀行（3988）收購位於老撾的中銀萬象分行擁有權權益，雙方已簽訂協議，交易涉資7135.74億老撾幣（約5.61億元人民幣），中銀香港將以港元支付。今次交易為中行在東盟地區重組計劃的一部份，料可促進中銀香港在東盟的發展，相關議案仍有待國內外監管機構批准。

　　中銀香港表示，在釐定交易對價時已考慮多項因素，當中包括中銀萬象分行的財務狀況及表現；進入當地市場以進一步拓展中銀香港在東盟地區業務的機會；東盟市場快速增長及大幅發展的潛力；中國、香港與東盟地區各國加強經濟融合帶來的機遇；東盟地區人民幣持續國際化帶來的機遇。

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