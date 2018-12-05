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人行撤備付金 阻支付機構賺息

2018-12-05 列印
　　人民銀行支付結算司近日發佈《關於支付機構撤銷人民幣客戶備付金帳戶有關工作的通知》特急文件，提到在明年1月14日前，支付機構需要撤銷人民幣客戶備付金帳戶，即意味以往將備付金存在銀行賺息的日子將過去，資金未來全部要存入指定帳戶並由人行監管，料措施將對微信支付及支付寶在內等第三方支付機構造成影響。備付金是指消費者網購付款時，所付款項會先存入支付機構的帳戶，待消費者確認收貨後，支付機構才會把款項匯給賣家或商家，中間一般有3日至半個月時間，支付機構會將部份資金存放在銀行並賺取利息，這是支付機構的收入來源之一。

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