﻿中環IFC外望——海洋公園萬豪酒店2月正式開業

臨近聖誕節，海洋公園呢個景點當然成為扼「like」熱點之一，而連帶附近的酒店都相當旺場。 麗新發展（488）投資41億元的香港海洋公園萬豪酒店項目，酒店的自助餐首輪預約已滿，的確好旺場。



該酒店提供471間客房，其中14間為主題房，二人房的全年平均房價約2100元，自今年10月29日開始試業，將於明年2月19日正式開業。該酒店暫時有164間客房啟用，雖然暫時未有入住率提供，但目前以本地客居多，平均停留約1晚。而在新開業及聖誕期間，酒店也推出包含海洋公園入場門票的套票。



酒店市場傳訊總監蔡靜文指出，聖誕假期臨近，該酒店自助餐預約反應理想，第一輪已約滿，現正接受第二輪的預約。另外，酒店亦有可容納80圍酒席的宴會廳，在試業初期不包酒水平均約13000元一圍；也有可容納90至100人的戶外婚宴場地，已開始接受預約。



對於本港樓價出現回調，麗新集團高級副總裁林顥伊表示，樓價在連升28個月，應該出現一些調整，預計調整會持續至明年。雖然早前「習特會」後，中美貿易戰有停火跡象，但她指雙方還有90天的談判期，需要談判的議題非常多，並說:「有啲咩傾唔掂，（美國總統特朗普）可能又會發火」，因此認為樓市中以投資為目的的買家仍趨向保守，自住用家則不受影響。



奢侈品價格排名 滬超港成亞洲最貴



瑞士寶盛私人銀行發表高端消費報告，今年上海超越香港，成亞洲最昂貴城市，香港由第1位跌兩級，跌至第3位。該行表示，中國主導奢侈品消費市場，佔據七成價格增幅，惟最近零售增長放緩，正進入調整期。



瑞士寶盛制定了高端生活指數，以美元計整體上升2.91%，是創立8年以來最大升幅，亦跑贏平均1.95%的物價通脹，顯示高端消費品及服務在亞洲有強勁需求。城市排名方面，仍然由香港、上海及新加坡包攬首三位，而以價格加權計算，上海壓過香港成為亞洲最昂貴城市，新加坡亦因貨幣走強，升上第二。



報告指出，上海有六項商品最昂貴，包括名表、女士手袋、 珠寶、護膚品、 葡萄酒和住院服務，以美元計整體奢侈品價格增4.8%。另外，報告發現亞洲女性消費力愈來愈強，中國、泰國及馬來西亞的百萬富翁女士亦增加。過去五年，中國的高端消費亦由男性的名表主導，漸漸轉為手袋、香水等女性商品為主。該行指出，中國的「零零後」女性較懂得理財，並視奢侈品為長期投資，有助其社交及事業成就，成為行業增長的動力。



高瞻