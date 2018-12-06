每股38.8元溢價達46.7% 合和212億提私有化

合和實業（054）私有化計劃終於揭曉，公司昨晚發出通告，表示將以每股38.8元向小股東提出私有化，較停牌前收市價26.45元，有46.7%溢價，涉資逾212億元。不過，合和創辦人胡應湘之子、執行副主席兼董事總經理胡文新並沒有參與提出私有化，而他在私有化後控股公司亦沒有持股。換言之，如果私有化獲得通過，以往被視為接班人的胡文新，將不再持有合和股權，胡應湘父子關係頗惹人關注。



據悉，胡文新並不同意私有化計劃，兩父子意見分歧，故胡應湘日前在83歲生日時，向一班老臣子披露有意私有化合和時，胡文新並不在場。從昨天的私有化計劃細節來看，有關傳聞恐怕非空穴來風。



股份今日復牌



雖然私有化出價較公佈前收市價有46.7%的溢價，但合和資產豐厚，每股資產淨值多達62.1元。因此，私有化出價仍較每股資產淨值有35.6%的折讓。以合和5.45億股街外股份計算，私有化計劃涉及資金約212.56億元。合和將於今日復牌。



值得留意的是，提出私有化的「財團要約人」包括胡應湘夫婦及多名關連人士，包括他們的兩位女兒、多位侄兒及副主席何炳章，總共持有36.93%股權。至於胡應湘之子胡文新，以及兩名關連人士Kwok Tse Wah 以及Thomas Kwok則列為「非財團要約人」。換言之，胡文新並沒有參與提出私有化，與其父母的做法不同。胡文新本人持有合和3.34%，連同其餘兩名關連人士，持股量合共為3.48%。如果私有化獲得通過，胡文新的持股將會遭註銷，只能取回逾11億元現金，與其他小股東一樣。



胡文新不持股可取回11億



合和實業在本周一（三日）停牌，停牌前報26.45元。該公司周二發出公告，表示將會以協議安排方式進行私有化，但交易詳情則在昨晚才公佈。通告指出，財團要約人提出私有化，可以為小股東提供以高於市價套現的機會。至於合和進行中的兩大項目合和中心二期、皇后大道東 153至167號以及山坡臺建築群，則尚處於早期階段，需要多年的密集資本投入，涉及很大的開發和監管批准風險。



私有化要獲得逾75%小股東支持，少於一成反對，才可以順利完成。私有化能否成功的其中一個關鍵，是持有近7%股權的基金股東Southeastern Asset Management的意向。



合和實業是本港老牌地產公司，早於1972年已在本港上市，並曾經晉身藍籌之列，但在1999年從恒生指數被剔除。合和當年也有光輝的日子，曾是華資地產「五虎將」之一，與長實（1113）、新地（016）、新世界（017）、恒隆地產（101）齊名。