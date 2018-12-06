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供樓拆息重上兩厘水平

2018-12-06 列印
  在年結因素帶動下，港元拆息持續上升，昨日供樓相關的1個月拆息更錄得七連升，重越2厘水平，達2.04厘，為9月尾以來高位。市場人士預料，本月內1個月拆息有望挑戰9月時的近2.3厘高位。富邦香港高級副總裁兼金融市場部主管鄺國榮認為，本港銀行本月再上調最優惠利率（P）的逼切性不及9月。

　　據財資市場公會資料顯示，1個月至12個月拆月均高企於2厘以上，1個月拆息升約19點子，報2.04厘；1至2周拆息均升11點子，分別報1.07厘及1.17厘；隔夜息亦升11點子，報0.86厘。

        鄺國榮表示，港元拆息近日扯緊，主要銀行因應年結準備頭寸所致，料1個月拆息最高升至2.3厘後將見頂回落，其後甚至可能跌穿2厘。
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