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美債息倒掛憂經濟衰退 港股三連升斷纜挫440點

2018-12-06 列印
        美股受債息倒掛所引發的市場憂慮影響，道指、納指及標準普爾500指數齊挫逾3%。港股三連升後止步，恒指收跌440點，失守二萬七關口。金融股成跌市元兇，滙控（005）及友邦（1299）合共拖累恒指跌逾150點。證券業人士指，市場普遍憧憬美國加息步伐放緩，本周五公佈的就業數據成焦點，料內恒指短期下試26500點，年底前仍有望重上二萬七水平。

        恒指昨日裂口低開514點，報26745點，失守兩萬七和100天線（約26972點）關口，是全日低位。跌幅雖曾收窄至345點，報26914點，為全日高位。午後橫行，收市報26819點，跌441點。恒指自上周五起連升三日，累升809點，今日回吐蒸發逾半升幅。國企指數跌150點，報10756。成交僅792.44億元。

美經濟陰霾　挫港金融股

　　美經濟差陰霾下，加息步伐放緩，多隻藍籌金融股份捱沽。友邦跌3.28%，報64.8元。滙控跌2.64%，收報66.3元。恒生（011）跌2.14%，收報183.2元。中銀香港（2388）跌1.59%。中行（3988）、建行（939）、工行（1398）及交行（3328）齊跌逾1%。渣打（2888）跌3.05%，為銀行股中跌幅最大，收報60.4元。

　　股王騰訊（700）是最大成交個股，收跌2.25%，報321元。地產股領展（823）及信置（083）跌市下受追捧，分別收升0.46%及1.017%。信置於收市後獲批中標，以逾2億元投得大嶼山長沙嶼南道住宅用地，每方呎樓面地價約17604港元，較市場預期上限高85%。舜宇（2382）遭大摩唱淡，指未來45日下跌機會大，收市插7.3%，收74元，為包尾藍籌。瑞聲科技（2018）亦跌3.7%。
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