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莊家「美人計」散貨 內地股民易中招

2018-12-06 列印
　　隨著中港兩地市場聯繫日趨緊密，內地市場的一些作風，亦開始影響本港，令港股市場有「A股化」趨勢。不但港股走勢開始與A股同步，連投資者對個別股份的喜好，以至莊家散貨的手法，均開始與內地看齊，連內地盛行的「美人計」，也開始在本港流行。

　　A股市場其中一項特色，是股價走勢往往與基本因素脫鈎，例如盈利欠佳的公司，股份炒風往往更是熾熱，在2015年的A股大牛市當中，這種情況可說是相當普遍。

　　早在兩、三年前，不少內地股民的微信戶口便經常有「美女」主動要求成為朋友，當雙方混熟之後，「美女」便向股民推介股票，股民跟隨投資推介往往損手收場。
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