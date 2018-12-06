  • 2018年12月6日 星期四
  • 25º
  • 76%
熱門： 何志平黃子恆華為華富邨沙中線

日報新聞 > 財經

標準普爾料港樓價調整10%

2018-12-06 列印
　　本港樓市氣氛轉淡，評級機構標準普爾預期，明年本港樓價將有最多10%的調整，但由於市場對住宅需求仍然高，相信樓市不會出現大跌的情況。標普同時建議，一旦樓價出現急跌，政府可以考慮為樓市「辣招」減辣。

　　標準普爾全球評級金融服務評級董事鄭弘澤表示，本港樓價在今年8月和9月按月皆出現下跌，估計受加息和住宅供應增加因素影響，明年樓價將有5%至10%的調整幅度。不過，由於市場對住宅供應仍然不足，相信樓市未必出現大跌。他又指，若樓價一旦急跌，政府可考慮為樓市「辣招」減辣。因應本港樓價按月出現下跌，鄭弘澤預期本港銀行的按揭貸款增長也會相應放緩，在樓價下跌以及信貸增長放慢的情況下，指本港經濟增長有放緩跡象，但明年本港銀行業整體展望仍然穩定。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd