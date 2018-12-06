亞信科技籌11.6億 入場費5454.42元

該公司長期與內地三大電訊商合作，去年主要收入亦絕大部份來自電訊運營商，佔93.9%；去年扭虧賺3.29億元人民幣，今年上半年亦賺8673萬元，去年同期則蝕3227萬元。
該公司首席執行官高念書昨日表示，未來業務有四大增長動力，包括擴展非通訊商客戶、協助企業數字化轉型、配合5G發展智能網絡，以及發展物聯網相關平台。他續稱，雖然數字化轉型起步較遲，但增長很快，亦有足夠基礎與經驗與大型企業合作。
對於有證券商預料，中美貿易戰或令中國延至明年夏季始發放5G牌照，主席田溯寧表示，全世界都關注5G技術，而中國是重要的一員，相信未來發展會加快，公司亦會專注與上下游公司合作。中信里昂及花旗環球為亞信科技聯席保薦人，股份預計於本月19日掛牌。
創夢天地暗盤升4.24%
今天有三新股掛牌，暗盤表現各異。創夢天地（1119）以每股6.6元招股價中下限定價，集資淨額7.453億元。公開發售部份超購11.64倍，一手中籤率35%，認購十手才穩獲一手。該股昨日耀才及輝立暗盤均收報6.88元，較發售價升4.24%，每手400股，帳面賺112元。
佳兆業物業（2168）以每股9.38元近下限定價，公開發售部份超購19.44倍，一手中籤率30%。昨日耀才暗盤收報9.16元，較發售價跌2.35%。兗煤澳洲（3668）以招股價下限定價，每股23.48元。該股公開發售部份認購不足，僅獲19%認購，未獲認購股份重新分配至國際配售部份，國際配售比例增至約98.1%。該股昨日耀才暗盤較發售價跌3.96%；輝立暗盤收報22.75元。