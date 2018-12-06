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嘉利料房產收入增至三分一

2018-12-06 列印
　　主營五金塑膠及電子專業組裝業務的嘉利國際（1050），近年涉足地產業務，隨著樓盤陸續建成、出售及入帳，該公司首席財務官蔡瑋軒昨日表示，相信房地產業務未來兩至三年對收入的貢獻將增加，佔總收入比例或由2018/2019上半財年的約1%，增至三分之一。

　　該公司持有50%權益、位於東莞鳳崗的嘉輝豪庭第三期，可提供約600個單位，其中已預售單位約250個，總合同銷售額約5.5億元人民幣，料部份預售單位明年3月前交付及入帳。至於其獨資發展的嘉輝豪庭第四及第五期，以及惠州博羅縣項目，均已取得施工許可證，料明年下半年開始預售，並於2019/2020財年入帳。
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