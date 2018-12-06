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摩通料中美談判有波折

2018-12-06 列印
  摩根大通高級經濟學家廖薇表示，中美暫停貿易戰是好消息，令中國政府及企業都有喘息空間，不過她對未來談判不太樂觀，相信過程會出現波折，因為美國提出的要求，例如要求國企改革、外資與國企平等競爭等是較困難可以達到。 她指出，如果美國對所有中國進口產品徵稅，而中國沒有採取反制或刺激經濟措施，將拖累中國經濟明年增長顯著放緩至5.6%，但相信中國有足夠空間支持經濟，預測明年經濟增長在6%或以上，首季及第二季會各降準一次。廖薇稱，貿易談判拖得愈久對中國愈有利，因為市場預計美國經濟增長或在2020年開始放緩，一旦經濟增長放緩，令美國對中國貿易談判未必會處於強勢。
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