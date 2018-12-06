中環IFC外望——HMV數碼中國財困仍回購股份

HMV數碼中國(8078)由於旗下店舖欠租，搞到股價不斷大跌，情況令人憂慮。不過，翻查資料，HMV數碼中國早前還不斷回購股份，相信店舖業主見到，都會覺得好無癮，點解呢間上市公司作為租客，有錢去回購，都唔肯交租呢？



睇番資料，HMV數碼中國由11月16日至12月3日期間，合共回購了12次，涉及股份總數2818萬股，所動用的金額大約493萬元。根據早前報道，HMV係中環以及銅鑼灣的分店都有欠租，中環店欠143萬元，銅鑼灣店欠342萬元，加埋486萬元。



咁啱得咁蹺，如果HMV唔將筆錢用嚟回購，而係用來交租，咁係夠找數之餘仲有幾萬蚊剩。



不過，回唔回購都好，近期零售市場明顯轉差，而且無論正版定翻版，電影抑或音樂，市民都慣咗網上下載而唔係買實體CD或DVD，所以生意難做一點不出奇。



HMV數碼中國昨天收市報1.5仙，跌25%，兩日合計累積下跌逾九成。



思捷柯清輝強調無意賣盤



提出5年重組計劃的思捷環球（330），早前聘請曾任職Tommy Hilfiger高層的Mia Ouakim出任產品及品牌總裁。思捷執行主席柯清輝表示，對方將於明年2月履新，稱她以往工作的品牌形象較Esprit高，相信加盟可提升公司的產品質素。他又強調，公司無意賣盤，亦無人向他們接洽相關事宜。



至於品牌定位，柯稱要視乎各地顧客品味而調整。他解釋，歐亞地區的顧客要求不同，當中主要市場德國的顧客較喜歡優閑服裝，與中國有差別，因此公司會在上海聘請設計師，讓亞洲地區有三成產品是本地設計及製作。



高瞻