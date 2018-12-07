歐股急瀉 汽車股見兩年新低 華為太子女被捕 杜指瀉320點

「習特會」後原本向好的市場氣氛逆轉，華為副董事長孟晚舟傳涉違反美國對伊朗的貿易禁運，在加拿大溫哥華被捕，市場憂慮影響中美關係，美股杜指在周二大幅低收近800點後，周四復市後進一步捱沽，早段曾挫800點。



港股低開514點報26349點，失守27000點關口及100天線；開市後高見26381點後跌幅擴大，午後港股持續受壓，曾瀉803點，見26016點穿50天線，創11月23日以來新低，尾段跌勢回穩，恒指最終收報26156點，跌663點或2.47%，成交額969.51億元。國企指數收市報10480點，跌276點或2.57%。



歐洲股市顯著下挫，華為副董事長兼CFO孟晚舟在加拿大被捕事件成為市場焦點，市場憂慮中美貿易談判受影響。歐洲汽車股股價下滑，見自2016年7月以來新低。英國富時100指數收報6704.05點，跌217點，跌幅3.15%。



德國DAX指數收報10810.98點，跌389點，跌幅3.48%。法國CAC指數收報4780.46點，跌163點，跌幅3.32%。



歐美股市亦受華為事件拖累，加上美國經濟有放緩隱憂，美股杜指中段急跌784點或3.24%，納指和標指亦曾分別跌逾2%。，而英、法、德股尾段亦全線下挫逾3%。



手機設備股重創



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報24706點，跌320點；納斯達克指數報7134點，跌24點。滙控（005）美國預託證券價格曾見63.39港元，較香港收市價跌1.56港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見304.99港元，較香港收市價升0.79港元。



瑞信報告認為孟晚舟加拿大被捕，投資者會與早前中興（763） 被美國制裁事件比較，擔憂美國會對華為實施禁售令，但瑞信估計就算美國對華為作出禁制令，仍需一段時間才能落實。



與華為有業務關係的手機設備股及軟件股重創，日前遭大摩唱淡的舜宇（2382）股價續跌，收市報69.95元，插百分之5.47%；瑞聲（2018）挫5.5%，收報51.55元；華為軟件服務商的中軟國際（354）插11.7%；中芯（981）跌3.9%。



第一上海首席策略師葉尚志表示，近日美國出現「債息倒掛」現象，加上華為副董事長孟晚舟於加拿大被捕消息，導致港股低開，中美關係仍存在陰霾，11月以來緩和的市場氣氛已有所逆轉，預計12月港股無力大反彈，料在二萬五千點至二萬七千點區間反覆上落。