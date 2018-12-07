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離岸人民幣價曾跌穿6.9關

2018-12-07 列印
  華為首席財務官孟晚舟在加拿大被捕，令到中美貿易關係節外生枝，人民幣匯價昨日繼續受壓，離岸人民幣(CNH)兌美元於昨日傍晚跌幅擴大，曾跌穿六點九關口。分析指，市場早兩日前的樂觀情緒已急速減退，預期人民幣短期於6.8至6.9水平波動。

  另外，外電引述消息指，中國在與美國休戰判談期間，將容許人民幣升值，兌美元於年底升至六點六水平。報道指，人民銀行樂於在市場氣氛緩和的情況下，將人民幣升值。惟消息未能令人民幣回穩，人民幣承接前日跌勢，昨日進一步受壓，離岸人民幣(CNY)午後跌勢轉急，一度急挫479點子，低見6.9073。截至昨晚八時半，離岸人民幣跌幅略為收窄，險守六點九關口，報6.8989。至於在岸人民幣(CNY)昨日收報6.8873，較上日跌175點子。
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