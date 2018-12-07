合和提私有化後急升 摩通指作價欠吸引

合和實業（054）提出私有化計劃後大升，惟收市價仍比作價低近11%，摩根大通指作價不吸引。分析指，股價反映私有化具有失敗風險，但胡氏兩父子意見不合的傳聞，反而有利成事機會。



合和前日以每股38.8元提出私有化計劃，股份昨日復牌後急升30.6%，收報34.55元，但大摩指出，參考早前會德豐（新加坡）和新世界中國的成功私有化例子，合和應以市帳率0.67倍作價，即每股43元，現時作價並不吸引，不足以令少於10%小股東反對私有化方案，但該行仍給出「增持」評級，目標價34元。



股價反映私有化有失敗風險



金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，昨日股價反映投資者憂慮私有化失敗，亦不預期該集團會再提高作價(通告已說明「註銷價格將不會提高」)。不過，他稱雖然作價較每股資產淨值60.57元折讓35.9%，但仍較早前股價五、六成的折讓情況有所減少，具有一定套利價值，「而家賣咗佢，買返另一隻資產淨值有五六成折讓嘅地產股，都已經着數咗。」他相信，隨着表決的期限越近，以及陸續有券商作出評價，股價與私有化作價的差距會拉近。



反對方案小股東或超一成



今次私有化計劃中，創辦人胡應湘之子、執行副主席兼董事總經理胡文新並不參與，意味成事後父子或分道揚鑣。招銀國際策略師蘇沛豐認為，二人意見不合的傳聞雖然是猜測，但如果管理層之間出現分歧，公司繼續上市令前景不明朗，小股東或會考慮趁早套現，反而提高私有化成事機會。