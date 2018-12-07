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瑞銀料明年樓市跌15%

2018-12-07 列印
　　瑞銀財富管理將全球經濟增長，由今年的3.8%調降至明年3.6%，企業盈利增長將放緩，但不太可能出現經濟衰退，又預料明年樓市最多跌15%。

　　該行投資總監辦公室董事林世康表示，本港樓市受到加息及宏觀因素影響，預計未來6至12個月樓價會下跌10至15%，即回到2017年第四季的水平。他又指出，受到政府辣招打壓及市場不再預期樓價升，地產股估值未有上升，因此並不看好該版塊。

　　瑞銀財富管理發表年度展望報告，仍然看好明年中港股市，因市場已消化貿易戰、經濟增長放緩等因素，提高港股的抗跌能力，惟沒有給出明年恒指目標。
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