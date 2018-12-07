證監會昨日公布，SFM在2015年9月30日將161.6萬股紅股率先入帳，該批紅股的交收日期預計為2015年10月13日。由於SFM較早前持有80.8萬股長城股份，因此應按內部政策，將未交收的紅股分隔至一個受限制帳戶內，但SFM並無分隔處理，導致SFM系統顯示有242.4萬股。繼而令基金的其中一名投資組合經理，據此錯誤資料，在期後的10月2日發出一項出售242.4萬股長城股份的指令，最終導致SFM賣空了161.6股長城股份。
索羅斯無貨沽空 遭證監罰150萬
證監會昨日公布，SFM在2015年9月30日將161.6萬股紅股率先入帳，該批紅股的交收日期預計為2015年10月13日。由於SFM較早前持有80.8萬股長城股份，因此應按內部政策，將未交收的紅股分隔至一個受限制帳戶內，但SFM並無分隔處理，導致SFM系統顯示有242.4萬股。繼而令基金的其中一名投資組合經理，據此錯誤資料，在期後的10月2日發出一項出售242.4萬股長城股份的指令，最終導致SFM賣空了161.6股長城股份。
華為太子女在加被捕 或引渡美受審
中美貿易關係再有變數？中國科技巨頭華為創辦人任正非的女兒孟晚舟，被指涉嫌違反美國對伊朗貿易制裁，在加拿大溫哥華轉機時被捕。中國駐加拿大大使館對此提出強烈抗議，向美、加進行嚴正交涉，要求立即放人。華為回...
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防中國操控基建科技 歐盟擬設外資審查制
歐洲聯盟（EU）國家今天同意建立一個影響廣泛的制度，以協調歐盟各國對於外國投資的審查，特別是來自中國的投資。 路透社報道，為因應中國投資暴增，根據這項計劃，歐盟執委會（European Commission）將調查外國針對戰略技術，以及港口或能源網絡等基礎設施的投資。歐洲議會（European Parliament）和歐盟二十八個成員國的談判代表上月達成協議，以保護歐盟各國的關鍵產業。 但還不清楚是否有足夠數量的國家支持這項計劃，包括賽普勒斯、希臘、盧森堡、馬爾他和葡萄牙在內的部份國家都持反對意見。甚至部份反對國家歡迎中國投資，例如希臘，國內最大港口彼里夫斯港（Piraeu...
2018-12-07
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打破男性政壇主導地位 墨城首位女市長宣誓就職
當選成為墨西哥首都墨西哥城歷史上第一位女市長的欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）周三宣誓就職，展開長達六年的任期，打破了當地政壇男性主導的地位和傳統。 五十六歲的欣鮑姆本身是一位科學家兼環保活躍份子，在今年七月舉行的大選中取勝。她是日前宣誓就職的總統洛佩斯的盟友。在墨西哥城市議會大樓內舉行的宣誓儀式上，洛佩斯舉起欣鮑姆的手，展示勝利姿態。 欣鮑姆發表就職演說時，矢言她領導的市政府會採取嚴厲行動，根除官僚主義和貪污風氣。她說：「我們正展開一個誠實的新時代，根除政府高官一向享有的特權。我們第一件要做的事，是終止官員濫權的現象。我們要重新建立民主，推動政治自由。」 墨西...
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首置客議價購市區盤
據星島地產網報道，二手再錄議價成交個案，香港置業首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣泓景臺1座中高層D室，面積492方呎，屬兩房間隔，望開揚景，原先叫價850萬，目前議價100萬，以750萬易手，呎價152...
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歐股急瀉 汽車股見兩年新低 華為太子女被捕 杜指瀉320點
「習特會」後原本向好的市場氣氛逆轉，華為副董事長孟晚舟傳涉違反美國對伊朗的貿易禁運，在加拿大溫哥華被捕，市場憂慮影響中美關係，美股杜指在周二大幅低收近800點後，周四復市後進一步捱沽，早段曾挫800點...
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不來梅有救 武士歸位
雲達不來梅鋒將大迫勇也早前曾被貶為後備，幸知恥近乎勇，上仗德甲復任正選即入一球。雖然該隊主場仍不敵拜仁慕尼黑，不過這名日本國腳矢言要領軍中止連續五輪不勝頹勢，周五聯賽留守地頭勢加把勁，預料可助球隊打敗作客蟲杜塞爾多夫，推介主勝。 （Now670台、FOX+周六凌晨3:30直播） 今季由科隆轉投不來梅的大迫勇也，九月起連續六場有份上陣的德甲食白果，結果正選席位不保，去月初兩場聯賽均只列後備。不過，此子沒有氣餒，該隊教練科費特透露他積極裝備自己：「他是一名前場多面手，只是體能方面有不足，但已很努力克服這個弱點。」 上場德甲主場鬥拜仁，科費特讓大迫勇也重返正選，後者也不負...
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智能恒溫暖風機
今時今日暖風機已屬高科家電，好像惠而浦全新陶瓷暖風機，特別備有「第六感」智能恒溫功能，可藉檢測室內溫度，調控高、低溫度轉換，輸送柔和暖意！ 文：阿卓爸爸部份圖片：陳鐵剛 產品查詢：2506 1628...
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買聖誕禮物O氹3隻小豬 陳茵媺有麒麟臂老公做「柴可夫」
娛圈模範夫婦「雙陳」陳豪(阿Mo)陳茵媺(Aimee)日前夫妻檔出活動吸金，兩人例牌耍花槍放閃，廿四孝丈夫狂讚太太廚藝了得，特別係火雞整得好Juicy，聖誕節都會回贈一份有心思嘅禮物畀太太。近日，阿M...
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社論——多扣稅助「積糧」防老
香港面對人口老化，加強退休保障逼在眉睫。政府建議增加納稅人在強積金自願供款和延期年金保費的扣稅額，有助鼓勵打工仔未雨綢繆。對退休人士而言，除了日常生活開支，另一筆較大支出相信是醫療開支，當局應進一步考慮增加自願醫保扣稅額，令更多人受惠。 政府建議強積金自願供款和延期年金保費，扣稅上限由原本建議的三萬六千元增至六萬元，並擴大至涵蓋納稅人為配偶繳付的延期年金保費。要鼓勵市民更積極規劃退休保障，政府為相關供款計劃提供扣稅可算一大誘因。或許部份有投資經驗的中產或高收入人士，會覺得強積金及退休保險計劃，回報率不及自己投資；但亦有為數不少的市民，沒有時間及心思去研究投資方式，只會將錢存...
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雷神︰旺蝦王贏到G1
馬會昨晨在沙田馬場的馬匹亮相圈，為周日四場香港國際賽事的參戰馬抽籤排位，馬會高層及多位參賽的騎練和馬主均有出席。今屆在四場賽事均有座騎的莫雷拉，出席完儀式後即離港往日本，預備明日在彼邦作告別戰，然後賽...
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