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索羅斯無貨沽空 遭證監罰150萬

2018-12-07 列印
　　國際金融大鱷索羅斯「老貓燒鬚」，其名下的索羅斯基金(簡稱SFM)在2015年違規沽空長城汽車(2333)股份，被香港證監會譴責及罰款150萬元。另外，證監會將引入主動型交易所買賣基金(ETF)。

　　證監會昨日公布，SFM在2015年9月30日將161.6萬股紅股率先入帳，該批紅股的交收日期預計為2015年10月13日。由於SFM較早前持有80.8萬股長城股份，因此應按內部政策，將未交收的紅股分隔至一個受限制帳戶內，但SFM並無分隔處理，導致SFM系統顯示有242.4萬股。繼而令基金的其中一名投資組合經理，據此錯誤資料，在期後的10月2日發出一項出售242.4萬股長城股份的指令，最終導致SFM賣空了161.6股長城股份。　　
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