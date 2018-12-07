三新股首掛遇跌市 創夢天地挫一成最差

港股昨天仍未止跌，三隻首掛新股亦「無運行」，全部潛水。股王騰訊（700）收跌5.23%，其有份投資的創夢天地（1119）則在新股行列中跌得最慘，雖然開市1分鐘即升至全日高位6.76元，惟後市乏力，午後開市不久即見全日低位5.9元，較發售價6.6元跌10.6%，最終收報6.03元，每手400股，帳面蝕228元。



於昨天的上市儀式，擔任創夢天地首席營銷官的何猷君，其母親─「賭王」何鴻燊四房梁安琪以及哥哥何猷亨，均有出席捧場。公司管理層在儀式後會見傳媒，該公司聯合創始人、董事局主席陳湘宇表示，不關心一時的股價，相信本身業績有能力持續保持增長，也有信心給投資者帶來長期投資價值。



遊戲健康正面無懼監管



他亦重申，政府對遊戲審批的監管，對公司的影響有限，該公司現時共有56款在線遊戲，亦有6款遊戲已獲批版號。該公司聯合創始人兼總裁高煉惇則指出，該公司堅持將正面、健康的遊戲帶給玩家，亦擁有獨特的營運模式及強勁的開發能力，可得到合作夥伴的源碼，對遊戲進行二次開發，從而延長每款遊戲的生命周期。



由佳兆業集團（1638）分拆的物業管理服務供應商商佳兆業物業（2168），昨天開市不久即見全日低位8.82元，較發售價9.38元低5.97%。約半小時後升至9.42元，為全日高位，收報9.24元，較招股價低1.5%，每手250股，帳面蝕35元。該公司主席兼總裁廖傳強表示，中國的人口仍在持續上升，相信樓市未來會有不錯的發展；而公司在經濟較發達地區已於深耕多年，形成了自己的核心競爭力，目前沒有向海外擴張的計畫。



兗州煤業（1171）分拆的兗煤澳洲（3668）昨日開報22元，為全日低位，其後升至23.4元全日高位。收報23.35元，較發售價23.48元微跌0.55%，每手100股，帳面蝕13元。兗煤澳洲公開發售認購不足，該公司首席財務官張磊強調，其整體認購超過發行規模1.3倍，看好公司的長遠價值。