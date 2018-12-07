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料油組減產遜預期　紐油觸50美元

2018-12-07 列印
　　石油輸出國組織由昨天開始，一連兩日在維也納召開會議。會前沙特阿拉伯表示，油組及產油國聯盟每日減產100萬桶已經足夠，較市場預期的120萬桶至140萬桶少。消息令油價急跌，紐約期油昨晚一度跌至每桶50.23美元，相當於4.8%跌幅，其後回穩，曾見51.65 美元，跌幅收窄至2.3%。至於英國布蘭特期油曾跌至每桶58.36美元，下跌5.2%，其後跌幅收窄至2.4%，曾見60.13美元。近期油價大跌，令到油組需要商討減產以穩定油價。沙特阿拉伯早前曾表示，油組以及產油國聯盟需要每日減產130萬桶，市場亦普遍預期，油組開會之後可達致每日120萬桶至140萬桶的減幅。
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