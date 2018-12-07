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新華人壽今年收入料達150億

2018-12-07 列印
　　新華保險(1336) 董事長兼首席執行官萬峰昨日在「新華保險2018開放日」指出，今年健康險收入料達150億元(人民幣，下同)，明年可達200億元；而2017年僅為110億元。今年上半年，新華保險保障型業務新單(合計健康險和意外險的首年保費)保費收入為87億元，按年增長14%；在首年保費收入的佔比為62%。萬峰預期，今、明年有關佔比仍會在60%以上，他希望今後佔比提升至90%，即保障型產品將成為最重要的收入來源及利潤增長點。

　　隨著監管環境趨緊，該公司正重訂2020年規劃，調整產品結構，減少理財型產品，萬峰說，結構調整已進入「攻堅戰」，明年會看到成果。
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