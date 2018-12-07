中環IFC外望—— 創夢天地首掛 四太親到場支持

「賭王」何鴻燊四房梁安琪有份投資、其子何猷君擔任首席運營官的遊戲開發公司創夢天地（1119）昨日在港交所（388）掛牌，四太攜大仔何猷亨都有親自到場支持！



同日有三隻新股同時掛牌，港交所熱鬧非凡。四太一家成為不少傳媒追逐的焦點，不過在現場公關的「森嚴戒備」下，冇人可以近佢哋身。



創夢天地由聯合創辦人陳湘宇及高煉惇上台代表敲鑼，站在最前排的何猷君也非常興奮，四太則表現得比兒子仲緊張，鑼聲一響，她即睇住大屏幕的實時報價。



敲完鑼後，何猷君仲向兩位「哥哥」（指陳湘宇及高煉惇）嗌：「有冇升上20蚊啊」。



雖然何猷君一家在現場未有接受媒體訪問，但是何猷君在中午1點左右發布咗微博，佢寫道：「小時候無數次夢想這一刻，我以為我會有很多話想說。



但到了這一刻，我只想說，謝謝！」他在文中盡數要感謝的人，包括父母、夥伴們、支持他的朋友等。



佢仲話：「無數個城市的奔波，馬不停蹄的路演。在站在港交所敲鐘的這一瞬間，都畫上了完美的句號！證明努力都是沒有白費掉的！」貼文仲附上佢嘅敲鑼相，從相片中都可以睇出佢嘅興奮之情！



滙豐研為認知障礙客 推簡易理財服務



滙豐銀行研究為患有認知障礙症客戶，推出簡易理財戶口服務，提供最基本的儲蓄帳戶功能。



滙豐與認知障礙症協會的調查指，認知障礙症在處理銀行事務時，最常遇到的困難，包括難以明白存摺、銀行結單的內容；與銀行職員溝通有困難，以及忘記密碼或簽字式樣。個別患者更會有重複提款的情況。



滙豐研究推出的簡易理財戶口服務，在認知障礙症患者設立持久授權書(EPOA)，授權指定照顧者代表戶口持有人管理其財務，其原來的戶口將會被凍結。



認知障礙症患者，會獲得另一個有基本的儲蓄帳戶功能的戶口，處理日常理財需要。



滙豐目前已於英國推出相關服務，將會參考英國的經驗，預期於明年推出。



另外，滙豐會在分行安排認知友善服務大使，服務有需要的客戶，目前該行已有45位服務大使，預期到明年首季，服務大使人數將增加至160人。



高瞻