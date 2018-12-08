港股反覆 恒指險守二萬六

市場憂慮華為董事長及首席財務官孟晚舟於加拿大被捕，觸發中美緊張關係再度升溫，事件續利淡股市，拖累港股連跌3日。恒指高開93點後，一度小升橫行，但於A股收市後突由升轉跌，恒指收市挫92點或0.35%，造26063；國指亦下滑，收造10369，跌111點或1.06%，大市全日成交989.58億元。
英皇證券研究部總監陳錦興表示，近日因突發事件發生，影響港股本周表現先高後低，亦拖累其走勢轉弱，而下周市場將會聚焦於英國脫歐的局勢走向，相信大市仍會較波動，短期或於25800至26500之區間上落。
他指，本月美國聯儲局將如期加息，但因美國經濟增長放緩影響，明年加息步伐可能減慢，加上貿易戰持續，或左右明年初市況持續波動，建議投資者吸納具防守力的股份，例如公用股等。
憧憬加息放緩 地產股造好
藍籌股個別走，「股王」騰訊（700）反彈2.1%，報310.6元；領展（823）創新高，高見79.55元，收市升2.72%，報79.35元，是表現最佳藍籌股。相反，平保（2318）收跌1.32%，報75元；滙控（005）跌1.92%，報63.7元；舜宇（2382）挫3.79%，報67.3元。
市場憧憬美國放慢加息步伐，地產股造好，嘉里建設（683）收漲1.82%，報27.9元；長實（1113）收升1.07%，報56.8元；新世界（017）收漲0.94%，報10.7元；新地（016）收漲0.89%，報113.2元。
內地周四公佈11個城市的藥物帶量採購試點首批中標結果，多隻藥物中標價遠低於行業原先預期，觸發藥股急插，周五醫藥股未止瀉。中生製藥（1177）再插7.88%，報5.38元；石藥（1093）跌4.34%，報13.22元。